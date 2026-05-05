Le autorità sanitarie stanno monitorando una possibile trasmissione dell’hantavirus tra passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo di una nave da crociera nel tratto di mare vicino a Capo Verde. Si tratta di un caso sospetto che coinvolge persone che si trovano sulla MV Hondius. Le indagini sono in corso per verificare se il virus si sia trasmesso direttamente tra gli individui a bordo.

Sospetto di trasmissione da uomo a uomo dell’ hantavirus sulla nave da crociera mv Hondius attualmente al largo di Capo Verde. Lo afferma l’Oms: «Riteniamo che possa esserci una trasmissione da uomo a uomo tra i contatti più stretti», ha dichiarato Maria Van Kerkhove, direttrice per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e pandemie dell’Oms. «Considerata la durata del periodo di incubazione dell’hantavirus, che può variare da una a sei settimane, presumiamo che siano stati infettati al di fuori della nave», e "riteniamo che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo tra coloro che sono stati a stretto contatto». Un gruppo...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oms: possibile trasmissione dell'hantavirus da uomo a uomo sulla nave da crociera al largo di Capo Verde

Hantavirus, l'Oms: «Possibile contagio uomo-uomo sulla nave da crociera».

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