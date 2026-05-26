Barbara D’Urso ha pubblicato un breve messaggio sui social in cui afferma che “Sarà un autunno meraviglioso”, accompagnato da un’emoji a forma di cuore. Il post ha generato molte reazioni tra gli utenti, riaprendo discussioni sul suo possibile ritorno in televisione. Non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a nuovi progetti o impegni televisivi della conduttrice.

Barbara D’Urso ha scatenato un piccolo terremoto social con un post breve ma criptico. Oggi la conduttrice ha assicurato che “Sarà un autunno meraviglioso!” con tanto di emoj a cuore. Non ha specificato perché si prospetta un autunno così sorprendente, e soprattutto per chi. Per lei, per il suo pubblico, per tutti? Nell’attesa che faccia chiarezza ha innescato una piccola bomba tra i fan che aspettano di rivederla in tv, ma anche tra i detrattori che carinamente la esortano ad andare in pensione. Sarà un autunno meraviglioso! — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) May 26, 2026 Al netto di colpi di scena, escludiamo che Barbara possa tornare su Mediaset – con la quale ha avviato una causa proprio di recente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Barbara D’Urso torna in TV? Il messaggio criptico scatena il caos sui social e riapre il caso sul suo futuro

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