Dopo l’esperienza della pandemia di Covid-19, l’Italia ha rafforzato alcune misure di prevenzione e risposta alle emergenze sanitarie. Tuttavia, il territorio continua a mostrare vulnerabilità, con alcune zone ancora a rischio e insufficienti risorse per la gestione delle crisi. Le autorità hanno evidenziato miglioramenti nelle strutture di emergenza e nelle strategie di contenimento, ma resta la necessità di interventi più mirati per rendere le aree più resilienti.

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - L'esperienza del Covid "ha lasciato un'eredità importante nella gestione delle emergenze sanitarie. Contro virus emergenti l'Italia è più preparata, ma il Ssn presenta ancora criticità soprattutto sul fronte della sanità territoriale e della carenza di specialisti". Così all'Adnkronos Salute Antonio Magi, segretario generale del Sumai-Assoprof, il sindacato dei medici specialisti ambulatoriali, parlando dei recenti allarmi legati a hantavirus ed Ebola e della capacità del Paese di rispondere tempestivamente a eventuali nuove emergenze epidemiche. Secondo Magi, "oggi l'Italia dispone di strumenti più strutturati rispetto al passato: esistono reti di sorveglianza epidemiologica, protocolli condivisi e una maggiore capacità diagnostica dei laboratori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Magi: "Dopo Covid Italia più preparata contro i virus ma territorio resta fragile"

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