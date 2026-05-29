Magi | Dopo Covid Italia più preparata contro i virus ma territorio resta fragile

Da iltempo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo l’esperienza della pandemia di Covid-19, l’Italia ha rafforzato alcune misure di prevenzione e risposta alle emergenze sanitarie. Tuttavia, il territorio continua a mostrare vulnerabilità, con alcune zone ancora a rischio e insufficienti risorse per la gestione delle crisi. Le autorità hanno evidenziato miglioramenti nelle strutture di emergenza e nelle strategie di contenimento, ma resta la necessità di interventi più mirati per rendere le aree più resilienti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - L'esperienza del Covid "ha lasciato un'eredità importante nella gestione delle emergenze sanitarie. Contro virus emergenti l'Italia è più preparata, ma il Ssn presenta ancora criticità soprattutto sul fronte della sanità territoriale e della carenza di specialisti". Così all'Adnkronos Salute Antonio Magi, segretario generale del Sumai-Assoprof, il sindacato dei medici specialisti ambulatoriali, parlando dei recenti allarmi legati a hantavirus ed Ebola e della capacità del Paese di rispondere tempestivamente a eventuali nuove emergenze epidemiche. Secondo Magi, "oggi l'Italia dispone di strumenti più strutturati rispetto al passato: esistono reti di sorveglianza epidemiologica, protocolli condivisi e una maggiore capacità diagnostica dei laboratori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

magi dopo covid italia pi249 preparata contro i virus ma territorio resta fragile
© Iltempo.it - Magi: "Dopo Covid Italia più preparata contro i virus ma territorio resta fragile"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mercato auto Italia, aprile accelera. Vendite a +11,6%, ma la ripresa resta fragileNel mese di aprile, il mercato delle auto in Italia ha registrato un aumento delle vendite del 11,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno...

Carburanti in calo lento alla pompa: prezzi giù, ma il rientro resta fragile. Timori per il dopo acciseI prezzi di benzina e gasolio sui distributori sono diminuiti, anche se il calo si è rivelato più lento di quanto previsto dal governo e dagli...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web