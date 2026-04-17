I prezzi di benzina e gasolio sui distributori sono diminuiti, anche se il calo si è rivelato più lento di quanto previsto dal governo e dagli automobilisti. La diminuzione riguarda i costi alla pompa, ma la riduzione resta fragile e solo parzialmente consolidata, mentre si registrano timori legati alle future accise e alle conseguenze sui prezzi. La dinamica dei prezzi sembra ancora in fase di stabilizzazione, senza segnali di un calo deciso.

Il prezzo di benzina e gasolio continua a scendere, ma con una dinamica molto più lenta rispetto alle attese del governo e degli automobilisti. Una riduzione reale, visibile nei distributori italiani, ma ancora lontana da una svolta strutturale. Solo pochi giorni fa l’esecutivo aveva richiamato le principali compagnie petrolifere a un adeguamento più rapido dei listini alla pompa, in linea sia con il recente calo del greggio sui mercati internazionali, sia con la precedente fase di rialzo. Da Palazzo Chigi e dal Ministero delle Imprese era arrivato un messaggio chiaro: i prezzi devono scendere con la stessa velocità con cui sono saliti, con la prospettiva anche di controlli rafforzati.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Carburanti in calo lento alla pompa: prezzi giù, ma il rientro resta fragile. Timori per il dopo accise

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