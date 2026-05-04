Mercato auto Italia aprile accelera Vendite a +11,6% ma la ripresa resta fragile

Da ilfattoquotidiano.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di aprile, il mercato delle auto in Italia ha registrato un aumento delle vendite del 11,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un totale di 155.000 vetture immatricolate. Nonostante questa crescita, gli esperti segnalano che la ripresa resta lieve e ancora soggetta a incertezze. La situazione generale indica un trend positivo, ma senza segnali di una ripresa solida e duratura.

Il mercato dell’ auto in Italia continua a crescere, ma senza entusiasmare più di tanto. Aprile si chiude con 155.210 immatricolazioni, in aumento dell’11,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno: un dato positivo, che conferma il quinto mese consecutivo di crescita. Anche il bilancio dei primi quattro mesi dell’anno resta in territorio favorevole, con 640.083 vetture immatricolate e un progresso del 9,8%. Eppure, basta allargare lo sguardo per capire che la ripresa è ancora incompleta: rispetto al 2019, il mercato resta sotto di oltre il 10%. Comunque si tratta di un miglioramento, se si considera che a fine 2025 il gap era ancora più ampio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mercato auto italia aprile accelera vendite a 116 ma la ripresa resta fragile
© Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Italia, aprile accelera. Vendite a +11,6%, ma la ripresa resta fragile

Notizie correlate

Vendite auto, marzo in crescita del 7,6%. Ma il mercato resta fragileIl mercato dell’auto italiano chiude marzo con un segno positivo che, tuttavia, ha le sembianze di una corsa contro il tempo.

Italia: ripresa industriale a +0,6%, ma è ancora fragileIndustria in ripresa: +0,6% nel 2025, ma la strada è ancora lunga L'Istat ha diffuso i dati sul fatturato dell'industria italiana nel 2025, segnando...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La Francia fa +41% nelle vendite anche in aprile; Omoda & Jaecoo supera il milione di auto vendute; Le auto più vendute in Europa: la top 10 da gennaio a marzo 2026; Auto blu: nel 2025 solo il 14% delle auto immatricolate è conforme alle norme sui Criteri Ambientali Minimi.

mercato auto italia aprileMercato auto Italia aprile 2026: auto più vendute e dati immatricolazioniLe auto più vendute in Italia a aprile 2026, con immatricolazioni, quote di mercato e andamento di benzina, diesel, ibride ed elettriche. newsauto.it

mercato auto italia aprileMercato auto Italia: aprile a +11,6% con 155.210 immatricolazioni(Teleborsa) - Ad aprile sono state immatricolate 155.210 autovetture a fronte delle 139.106 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 11,58%. Lo comunica il ... teleborsa.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.