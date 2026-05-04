Mercato auto Italia aprile accelera Vendite a +11,6% ma la ripresa resta fragile

Nel mese di aprile, il mercato delle auto in Italia ha registrato un aumento delle vendite del 11,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un totale di 155.000 vetture immatricolate. Nonostante questa crescita, gli esperti segnalano che la ripresa resta lieve e ancora soggetta a incertezze. La situazione generale indica un trend positivo, ma senza segnali di una ripresa solida e duratura.

Il mercato dell’ auto in Italia continua a crescere, ma senza entusiasmare più di tanto. Aprile si chiude con 155.210 immatricolazioni, in aumento dell’11,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno: un dato positivo, che conferma il quinto mese consecutivo di crescita. Anche il bilancio dei primi quattro mesi dell’anno resta in territorio favorevole, con 640.083 vetture immatricolate e un progresso del 9,8%. Eppure, basta allargare lo sguardo per capire che la ripresa è ancora incompleta: rispetto al 2019, il mercato resta sotto di oltre il 10%. Comunque si tratta di un miglioramento, se si considera che a fine 2025 il gap era ancora più ampio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Italia, aprile accelera. Vendite a +11,6%, ma la ripresa resta fragile Notizie correlate Vendite auto, marzo in crescita del 7,6%. Ma il mercato resta fragileIl mercato dell’auto italiano chiude marzo con un segno positivo che, tuttavia, ha le sembianze di una corsa contro il tempo. Italia: ripresa industriale a +0,6%, ma è ancora fragileIndustria in ripresa: +0,6% nel 2025, ma la strada è ancora lunga L'Istat ha diffuso i dati sul fatturato dell'industria italiana nel 2025, segnando... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Francia fa +41% nelle vendite anche in aprile; Omoda & Jaecoo supera il milione di auto vendute; Le auto più vendute in Europa: la top 10 da gennaio a marzo 2026; Auto blu: nel 2025 solo il 14% delle auto immatricolate è conforme alle norme sui Criteri Ambientali Minimi. Mercato auto Italia aprile 2026: auto più vendute e dati immatricolazioniLe auto più vendute in Italia a aprile 2026, con immatricolazioni, quote di mercato e andamento di benzina, diesel, ibride ed elettriche. newsauto.it Mercato auto Italia: aprile a +11,6% con 155.210 immatricolazioni(Teleborsa) - Ad aprile sono state immatricolate 155.210 autovetture a fronte delle 139.106 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 11,58%. Lo comunica il ... teleborsa.it Le strategie di nuovi marchi cinesi delle auto per conquistare il mercato europeo. L'articolo di Le Figaro. x.com Ecco quali sono i tre motori da evitare sul mercato dell'usato: non c'è soltanto il 1.2 PureTech, ecco un mini elenco. https://auto.everyeye.it/notizie/3-motori-evitare-come-peste-acquisti-auto-usata-non-puretech-875681.htmlutm_medium=Social&utm_source - facebook.com facebook