Il data center al posto dell’ex Novaceta | Magenta si regala un restyling da 19 milioni

A Magenta, in provincia di Milano, si sta concretizzando un intervento di riqualificazione urbana che prevede la realizzazione di un nuovo data center al posto di un’ex area industriale. L’intervento ha un valore complessivo di circa 19 milioni di euro e coinvolge la trasformazione di un sito precedentemente dismesso, segnando un cambiamento significativo nel tessuto della città. L’opera rappresenta il primo passo verso un nuovo sviluppo locale, dopo anni di degrado e abbandono.

Magenta (Milano), 14 aprile 2026 – Si chiude un capitolo di abbandono e se ne apre uno di rigenerazione urbana. Il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo insieme all’assessore all’Urbanistica Simone Gelli e ai capigruppo di maggioranza ha presentato le linee guida per lo sviluppo dell ’ex Novaceta, uno dei comparti industriali dismessi più significativi e dibattuti del territorio. “Dopo anni di attesa e complessità burocratiche, finalmente abbiamo una direzione chiara per un’area che per troppo tempo è stata una ferita nel tessuto cittadino ”, ha detto Del Gobbo. Dopo la delibera di venerdì, arriverà la firma della convenzione prima dell’estate per un’operazione che cuba 19 milioni, di cui tredici destinati a opere per tutta la città.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il data center al posto dell’ex Novaceta: Magenta si regala un restyling da 19 milioni Data center: +9°C al suolo, 340 milioni di persone a rischioUn aumento termico del suolo fino a nove gradi centigradi si registra oggi intorno ai nuovi poli tecnologici sparsi nel mondo. Leggi anche: Usa, una famiglia rifiuta 26 milioni di dollari da un’azienda IA: “La nostra fattoria non diventerà un data center” Argomenti più discussi: Il data center al posto dell’ex Novaceta: Magenta si regala un restyling da 19 milioni; 13milioni per la città; Magenta, svolta per la ex Novaceta: rigenerazione e 13milioni per le opere; Magenta, svolta per la ex Novaceta: riqualificazione urbana e 13milioni di opere per tutta la città.