Madonna ha rivelato di aver avuto un flirt con John F. Kennedy Jr. durante un evento negli anni '90. La cantante ha raccontato di aver passato del tempo con lui in modo intimo, senza entrare in dettagli specifici. La confessione è arrivata durante un'intervista recente, senza ulteriori precisazioni sui momenti condivisi o sulla durata della relazione. La notizia ha suscitato attenzione tra i media, che hanno evidenziato il collegamento tra le due celebrità.

Madonna non è mai stata una donna da mezze misure. Lo ha dimostrato più volte sia sul palco che fuori, nei video, nelle interviste e persino nelle confessioni più private. Questa volta la cantante ha riaperto un capitolo rimasto per anni sospeso a metà tra il mito e il semplice gossip: il presunto flirt con John F. Kennedy Jr., figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti e icona assoluta del fascino americano. L’occasione è arrivata durante un video promozionale legato al lancio del nuovo progetto musicale Confessions II, realizzato in collaborazione con Grindr. In un clima giocoso e volutamente provocatorio, Madonna si è prestata a una serie di domande insieme ad alcuni volti del mondo creativo e queer. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Madonna, il dettaglio piccante su John F. Kennedy Jr.

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