a cena a new york ispirati da john f kennedy jr e carolyn bessette

A cena a New York negli anni Novanta, ispirata da John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, rivela un’immagine vivida di un'epoca fatta di eleganza e stile. La città, allora, era un palcoscenico di incontri e di mode, con i suoi locali affollati e le strade illuminate. In questo scenario, le figure di Kennedy e Bessette rappresentano un capitolo di quegli anni, ancora oggi ricordato.

New York negli anni Novanta, vista con gli occhi di oggi, era mitologica. Una città dove ci si parlava invece di tenere gli occhi incollati allo schermo del cellulare, dove la vita era leggera e spensierata, dove veramente si poteva non dormire mai e dove prenotare al ristorante era un’opzione non necessaria: il walk in vinceva sempre. Oggi praticamente non esiste più, senza l’uso delle app per prenotare non trovi il tavolo. Era la New York che il sindaco Rudy Giuliani aveva ripulito dalla criminalità diffusa. Il successo della serie di FX “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” su Hulu – in Italia si può vedere su Disney+, dove ogni venerdì esce un nuovo episodio fino al 28 marzo, quando sarà in onda il nono e ultimo – è in parte dovuto alla capacità di far rivivere quegli anni magici per la Grande Mela. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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