A Cesena, alla fiera Macfrut, si è tenuto il debutto di Patrizio Neri come presidente, che ha concluso l’evento con un record di partecipazione. L’edizione ha visto un afflusso di visitatori superiore rispetto alle precedenti, segnando un nuovo traguardo per la manifestazione. La presenza di aziende e professionisti del settore ha contribuito a rendere l’evento particolarmente rilevante dal punto di vista numerico.

? Cosa sapere Patrizio Neri chiude il debutto alla presidenza Macfrut con record di partecipazione a Cesena.. Le aziende richiedono spazi espositivi più ampi per la prossima edizione della fiera.. Patrizio Neri chiude il suo debutto alla presidenza di Macfrut con un bilancio positivo, rilevando come gli operatori del settore ortofrutticolo abbiano considerato l’appuntamento di Cesena ormai imprescindibile per le proprie attività commerciali. La fiera, che si è appena conclusa lasciando spazio ai saluti tra i professionisti del comparto, ha una partecipazione massiccia. Le richieste di ampliamento degli spazi espositivi sono già arrivate dai rappresentanti delle aziende, i quali hanno manifestato la volontà di avere stand più grandi per la prossima edizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macfrut trionfa a Cesena: il debutto di Neri spacca il record

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