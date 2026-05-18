L’attore e regista, recentemente protagonista di un programma televisivo di successo, si prepara a tornare sia al cinema che a teatro. In un’intervista ha parlato di come, da bambino, si sentisse diverso dagli altri e trovasse nel cinema un modo per sfuggire alla realtà. Ha anche espresso opinioni sul matrimonio, affermando che inserire un contratto in una relazione può compromettere l’amore. Durante la conversazione ha condiviso anche alcuni ricordi di lettere scritte da bambino a una celebrità.

Come vive il ritorno al teatro? «Per tanti anni ho fatto video: è come se fossi ricorso a una sorta di filtro tra me e il pubblico che, per tanto tempo, è stata un'ancora di salvezza. Adesso sento di volermi mettere in gioco affrontando, anche, i classici imprevisti di un live: è un passo che sentivo di voler e di dover fare». Che cosa l'ha portata ad abbassare quel filtro? «Quando mi sono trasferito da Milano a Roma ho avvertito di essere finalmente più a contatto con la realtà. A Roma ho iniziato a fare dei film in cui non ero per forza l'autore o il regista e, in più, ho fatto LOL, che mi ha aperto la possibilità di fare qualcosa di live all'interno di un programma». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maccio Capatonda: «Da bambino mi sentivo fuori luogo: il cinema mi ha aiutato a fuggire dalla realtà. Il matrimonio? Se in una relazione ci metti di mezzo un contratto rovini l'amore»

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