Ragazzini aggrediti dalla baby gang | tre adolescenti finiscono al Pronto soccorso

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 19 maggio 2026 a Varese, tre adolescenti sono stati portati al pronto soccorso pediatrico dopo essere stati aggrediti da un gruppo di ragazzi più giovani. L’incidente si è verificato dopo che i giovani avevano terminato una partita al campetto. I giovani coinvolti sono stati soccorsi e medicati per ferite di diversa entità, mentre le forze dell’ordine hanno avviato indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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Varese, 19 maggio 2026 – Una serata iniziata con una partita al campetto e finita al Pronto soccorso pediatrico. È accaduto ai Giardini Estensi di Varese, dove tre adolescenti tra i 16 e i 17 anni sono stati aggrediti e rapinati da un gruppo di coetanei o ragazzi poco più grandi in un episodio che riporta al centro dell’attenzione il tema della microcriminalità giovanile e delle baby gang. La ricostruzione degli investigatori . La vicenda si è consumata intorno alle 20. I ragazzi sono stati avvicinati da tre sconosciuti mentre si trovavano nei giardini. Da lì, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è iniziata una sorta di spedizione punitiva culminata con botte, minacce e il furto dei cellulari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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