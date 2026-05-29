Lutto in città addio all' amato parroco | Ricorderemo sempre il tuo sorriso

Un parroco delle Filippine, don Giorgio Solatorio, è morto ieri nella Diocesi di Pozzuoli. La notizia è stata comunicata ufficialmente, suscitando cordoglio tra la comunità locale. Don Solatorio era noto per il suo ruolo religioso e la presenza attiva nella parrocchia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra i fedeli e i colleghi della diocesi.

Un grande lutto ha colpito la Diocesi di Pozzuoli. Ieri è venuto a mancare don Giorgio Solatorio, noto parroco originario delle Filippine. “Ieri sera ci ha lasciato don Giorgio Solatorio, originario delle Isole Filippine, sacerdote della diocesi di Pozzuoli. Vogliamo pregare per lui e affidare la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lutto nella politica italiana, addio a un sindaco molto amato: “I suoi incarichi sempre con passione”Nella mattinata di oggi, la comunità si è risvegliata con la notizia della scomparsa di un ex sindaco, morto all’età di 79 anni.

Addio ad Alessia Bracchini: "Il tuo sorriso resterà"È deceduta Alessia Bracchini, conosciuta per il suo sorriso positivo che per molto tempo ha caratterizzato il negozio di abbigliamento situato in via...

Temi più discussi: Calcio in lutto: addio ad Alfredo Magni, gigante del Monza e leader del Borussia di Brianza; Addio a Carlo Petrini, Bra proclama il lutto per i funerali; Addio alla prof Perticarari. Anima culturale della comunità; Lutto nel mondo della cultura, addio alla storica dell’arte Brizia Minerva.

#Bra proclama il lutto cittadino per i funerali di Carlo #Petrini. Il sindaco ricorda il fondatore di #SlowFood: Il suo pensiero continuerà a vivere oltre i confini della città. Un addio che unisce il #Piemonte e il mondo della cultura gastronomica x.com

Addio al dottore dei bambini, Peppino Clemente muore a 71 anniMarsala a lutto per la scomparsa di Peppino Clemente, per anni primario del reparto di Pediatria dell’ospedale Paolo Borsellino. Il medico si è spento a 71 anni dopo una lunga malattia. Lascia la mo ... livesicilia.it

Città in lutto per Gianni Guazzi. Addio al noto medico delle Scotte: È stato presente fino all’ultimoOggi ci ha lasciati il dottor Gianni Guazzi, direttore della struttura di Diagnostica in emergenza-urgenza: a dare alla città la dolorosa notizia della scomparsa è l’Azienda ospedaliero ... lanazione.it