Addio ad Alessia Bracchini | Il tuo sorriso resterà

È deceduta Alessia Bracchini, conosciuta per il suo sorriso positivo che per molto tempo ha caratterizzato il negozio di abbigliamento situato in via Mazzini, vicino alla piazza principale della città. La sua presenza aveva reso quel punto vendita un punto di riferimento per molti cittadini, che ricordano con affetto la sua cordialità e disponibilità. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra la comunità locale.

CITTÀ DI CASTELLO – Per anni la sua presenza sorridente e contagiosa ha animato via Mazzini, nel negozio di abbigliamento a due passi dalla principale piazza della città. Poi d’improvviso il destino si è presentato in modo terribile, senza lasciarle scampo. A Città di Castello c’è tanta tristezza per la morte di Alessia Bracchini, 42 anni, stroncata da un male incurabile che nel giro di pochissimi mesi, ha spento per sempre quel sorriso. Alessia era una commerciante stimata del centro storico, socia del Consorzio Pro Centro e attiva in molti settori della cooperativa Il Poliedro, dimostrando sempre un forte legame con il tessuto sociale cittadino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio ad Alessia Bracchini: "Il tuo sorriso resterà" Leggi anche: L’addio alla professoressa. Allenatrice e tedofora: "Il suo sorriso resterà" Leggi anche: Città di Castello in lutto, è morta Alessia Bracchini