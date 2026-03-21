Lutto nella politica italiana addio a un sindaco molto amato | I suoi incarichi sempre con passione

Nella mattinata di oggi, la comunità si è risvegliata con la notizia della scomparsa di un ex sindaco, morto all’età di 79 anni. Si tratta di una figura nota per aver ricoperto incarichi politici e per il coinvolgimento nel volontariato locale. La sua morte ha suscitato commozione tra i cittadini e tra coloro che lo avevano conosciuto e apprezzato.

La comunità si è svegliata questa mattina con una notizia che ha lasciato un segno profondo. Nella notte è scomparso, all’età di 79 anni, una figura storica della vita politica e sociale cittadina, ex sindaco e punto di riferimento per il volontariato locale. La sua storia affonda le radici nell’antica cascina di Sant’Alessandro, dove era nato e cresciuto. Fin da giovane entrò in contatto con gli ambienti cattolici, un incontro che avrebbe segnato profondamente il suo percorso umano e professionale. Decisivo fu il rapporto con don Giulio Oggioni, guida spirituale negli anni della formazione, che contribuì a indirizzarlo verso un impegno concreto nella comunità e, successivamente, nella politica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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