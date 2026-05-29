L’uomo che aveva pianificato un attentato al concerto di Taylor Swift a Vienna è stato condannato a quindici anni di carcere
Un uomo austriaco che aveva ammesso di aver pianificato un attentato durante un concerto di Taylor Swift a Vienna è stato condannato a quindici anni di carcere. La polizia aveva sventato il piano prima che potesse essere messo in atto. La sentenza è stata emessa dai giudici nel corso del processo. L’uomo aveva riconosciuto le proprie responsabilità nella pianificazione dell’attentato.
I giudici hanno condannato a quindici anni di detenzione l’uomo austriaco che ha ammesso di aver pianificato un attentato, fortunatamente sventato, durante un concerto di Taylor Swift a Vienna. Il tribunale statale di Wiener Neustadt ha dichiarato giovedì il ventunenne imputato -noto solo come Beran A, in conformità con le norme austriache sulla privacy- colpevole di diverse accuse, legate principalmente al terrorismo. Il messaggio di Taylor Swift dopo l’attentato sventato a Vienna. La polizia aveva arrestato il giovane il 7 agosto 2024, il giorno prima del primo dei tre live dalla popstar statunitense nella capitale. Tutte e tre le date erano state poi cancellate, con grande dispiacere dei fan e della stessa cantautrice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Austrian man pleads guilty to foiled attack on Taylor Swift's Vienna concert
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L’uomo che aveva pianificato un attentato a un concerto di Taylor Swift a Vienna, nel 2024, è stato condannato a 15 anni di prigione x.com
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