Un uomo austriaco che aveva ammesso di aver pianificato un attentato durante un concerto di Taylor Swift a Vienna è stato condannato a quindici anni di carcere. La polizia aveva sventato il piano prima che potesse essere messo in atto. La sentenza è stata emessa dai giudici nel corso del processo. L’uomo aveva riconosciuto le proprie responsabilità nella pianificazione dell’attentato.

I giudici hanno condannato a quindici anni di detenzione l’uomo austriaco che ha ammesso di aver pianificato un attentato, fortunatamente sventato, durante un concerto di Taylor Swift a Vienna. Il tribunale statale di Wiener Neustadt ha dichiarato giovedì il ventunenne imputato -noto solo come Beran A, in conformità con le norme austriache sulla privacy- colpevole di diverse accuse, legate principalmente al terrorismo. Il messaggio di Taylor Swift dopo l’attentato sventato a Vienna. La polizia aveva arrestato il giovane il 7 agosto 2024, il giorno prima del primo dei tre live dalla popstar statunitense nella capitale. Tutte e tre le date erano state poi cancellate, con grande dispiacere dei fan e della stessa cantautrice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’uomo che aveva pianificato un attentato al concerto di Taylor Swift a Vienna è stato condannato a quindici anni di carcere

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Austrian man pleads guilty to foiled attack on Taylor Swift's Vienna concert

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