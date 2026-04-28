L’uomo accusato di aver pianificato un attentato a un concerto di Taylor Swift si è dichiarato colpevole

Un uomo coinvolto in un tentativo di attentato durante un concerto di Taylor Swift a Vienna, avvenuto quasi due anni fa, ha ammesso le proprie responsabilità e si è dichiarato colpevole. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, dopo che l’indagato ha riconosciuto i fatti contestati. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che hanno seguito da vicino il procedimento giudiziario.

L’uomo accusato di aver pianificato un attentato a un concerto di Taylor Swift a Vienna, quasi due anni fa, si è dichiarato colpevole. Le autorità avevano sventato per tempo i suoi piani, ma avevano comunque cancellato i tre show della popstar statunitense, previsti nella capitale austriaca nell’agosto 2024. I fan della cantante, accorsi da tutta Europa per assistere a una delle tappe dell’ Eras Tour, erano rimasti sconvolti dalla notizia, ricordando anche quanto accaduto a Manchester nel 2017, durante un live di Ariana Grande. Si erano però mobilitati per trasformare la città in un centro di scambio di braccialetti dell’amicizia e canti collettivi, esorcizzando la paura.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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