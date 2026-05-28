Un giovane di 21 anni è stato condannato dal tribunale di Wiener Neustadt per aver pianificato un attacco a un concerto di Taylor Swift a Vienna nell’agosto 2024. La condanna arriva dopo che sono state trovate prove della sua intenzione di commettere l’attentato. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha analizzato le prove raccolte. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla durata della condanna o sulle eventuali misure di sicurezza adottate.

Il tribunale statale di Wiener Neustadt, in Austria, ha condannato un ventunenne per aver pianificato un attacco a un concerto di Taylor Swift a Vienna nell’agosto 2024. Lo riferisce l’agenzia di stampa Apa. Il suo avvocato difensore ha dichiarato che il giovane aveva ammesso le accuse relative al piano contro il concerto durante la prima giornata del processo, il mese scorso. Il complotto è stato sventato, ma le autorità austriache hanno comunque cancellato le tre esibizioni di Taylor Swift previste nell’agosto 2024. La popstar aveva definito “devastanti” le cancellazioni dei concerti, ma aveva ringraziato le autorità per aver salvato delle vite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Austria, progettò attentato al concerto di Taylor Swift: condannato 21enne

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