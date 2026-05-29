Lungolago a Como lavori in corso e corteo | è caos traffico

Venerdì 29 maggio, sul lungolago di Como si sono svolti lavori in corso che hanno provocato un corteo e rallentamenti nel traffico. La strada è rimasta interessata da code e blocchi, creando disagi alla circolazione già intensa per il giorno di festa. La situazione si è mantenuta durante tutta la mattinata, rendendo difficile il passaggio di veicoli e pedoni lungo l’area.

Mattinata complicata oggi, venerdì 29 maggio, sul lungolago di Como, dove una serie di rallentamenti sta creando disagi alla circolazione in una giornata di sole e prefestiva già particolarmente trafficata.La segnalazione è arrivata da un lettore intorno alle 11, quando la situazione appariva già. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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