Benevento stop a irregolarità e caos traffico | Zona Rossa in Via Traiano e Corso Garibaldi

A partire dal 24 aprile 2026, il Comando di Polizia Municipale ha deciso di intervenire per eliminare le irregolarità e il caos nel traffico nelle zone di Via Traiano e Corso Garibaldi. È stata istituita una “Zona Rossa” per regolamentare la circolazione e prevenire comportamenti scorretti. Le autorità hanno comunicato che saranno rafforzati i controlli e le sanzioni per chi non rispetta le nuove disposizioni.

Tempo di lettura: 2 minuti A partire dal 24 aprile 2026, il Comando di Polizia Municipale di Benevento attiverà un’area a controllo rafforzato – denominata “Zona Rossa” operativa – lungo Via Traiano e Corso Garibaldi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in due arterie particolarmente sensibili della città. Il provvedimento nasce a seguito delle criticità rilevate nelle fasce orarie di maggiore afflusso, dove si registrano frequenti irregolarità nelle operazioni di carico e scarico merci – spesso effettuate oltre i limiti temporali consentiti o al di fuori degli orari autorizzati – e una crescente presenza di monopattini elettrici, talvolta in condizioni non conformi alle norme vigenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, stop a irregolarità e caos traffico: “Zona Rossa” in Via Traiano e Corso Garibaldi Notizie correlate Livorno, prorogata la zona rossa da piazza Garibaldi a piazza della Repubblica. Il prefetto: "La sicurezza è migliorata"Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha prorogato per altri due mesi la zona rossa in piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, via del... Olimpiadi 2026, scatta la zona rossa a Fabbrica Vapore per cena Capi stato: traffico in tiltScatta la zona rossa a Milano intorno alla Fabbrica del Vapore, dove questa sera è prevista la cena dei Capi di Stato delle delegazioni olimpiche,...