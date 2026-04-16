Corso Europa franata finalmente i lavori | modifiche al traffico

L’Amministrazione Comunale ha annunciato l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del tratto di Corso Europa interessato dalla frana. Da oggi, sono state apportate modifiche temporanee alla viabilità per consentire gli interventi di consolidamento e ripristino. La zona è stata delimitata e sono stati istituiti percorsi alternativi per i mezzi e i pedoni, fino al completamento delle operazioni di riparazione.

Tempo di lettura: 2 minuti – L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 20:00 del 20 aprile 2026, per una durata di tre giorni lavorativi con eventuale estensione a un quarto giorno in caso di necessità, avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di Corso Europa, via Michele Pironti e le traverse di collegamento. L’intervento, articolato su più giornate e fasi operative, prevede lavorazioni sia in orario notturno (dalle 20:00 alle 8:00) che diurno (dalle 8:00 alle 20:00), al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione e garantire una rapida esecuzione delle opere.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Corso Europa franata, finalmente i lavori: modifiche al traffico Notizie correlate Lavori nell’area ex Camuzzi, le modifiche alla viabilità tra via Rigolli e corso EuropaGiovedì 19 e venerdì 20 febbraio: l’attività di cantiere sarà svolta nella fascia oraria tra le 7. Leggi anche: Perugia, lavori Metrobus: nuova ordinanza, le modifiche al traffico