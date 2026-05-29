L’Ungheria resta nella CPI

Il Parlamento ungherese ha approvato la decisione di mantenere il paese nella Corte Penale Internazionale (CPI). La proposta di uscita, annunciata durante il precedente governo, non è stata confermata. La decisione è stata presa dopo discussioni tra le forze politiche nazionali. La permanenza nell’organismo internazionale è stata confermata con una maggioranza di voti favorevoli. La decisione riguarda la posizione dell’Ungheria rispetto alla CPI e alle sue funzioni.

Visegrad e oltre A Budapest si è passati dai sostenitori fidessini della «legittima difesa di Israele» (leggi aggressione) alle dichiarazioni rese da Magyar Visegrad e oltre A Budapest si è passati dai sostenitori fidessini della «legittima difesa di Israele» (leggi aggressione) alle dichiarazioni rese da Magyar Il Parlamento ungherese ha detto la sua sul ritiro del paese dalla Corte Penale Internazionale (CPI) voluto da Viktor Orbán al tempo del suo premierato. Gli orientamenti in questo campo sono cambiati rispetto ad allora, e sono prevalsi i voti a favore dell’annullamento di questo passo che il predecessore di Péter Magyar aveva annunciato l’anno scorso e notificato ufficialmente a chi di dovere. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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