In Ungheria, le urne si stanno riempiendo rapidamente, registrando un’affluenza record che supera ogni aspettativa. La partecipazione alle votazioni sta attirando l’attenzione internazionale, mentre i cittadini si recano ai seggi per scegliere tra diverse formazioni politiche. La consultazione si svolge in un clima di grande interesse pubblico, con le operazioni di voto che proseguono senza difficoltà. La vittoria finale potrebbe influenzare anche il quadro politico europeo.

Le urne in Ungheria stanno restituendo un quadro clamoroso che scuote l’intera Europa. La notizia, appena giunta dalle cancellerie internazionali, parla di un dato record di affluenza che ha polverizzato ogni previsione della vigilia. Alle ore 11, la partecipazione popolare ha infatti toccato la soglia del 37,98%. Quando l’affluenza è così alta fin dal mattino, significa che l’elettorato percepisce il voto come un bivio decisivo. Non c’è spazio per l’indifferenza: entrambi i fronti sono riusciti a convincere i propri sostenitori che restare a casa sarebbe un errore fatale. Affluenza record e scenari politici. Siamo di fronte a veri e propri massimi storici per la democrazia magiara.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ungheria al voto, esplode affluenza i seggi. Magyar sfida Orbán e l’Europa resta in attesa

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