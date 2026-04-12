Alle 7 di questa mattina si sono aperti i seggi in Ungheria, dando il via a una giornata elettorale che coinvolge direttamente il panorama politico del Paese e suscita attenzione a livello europeo. La consultazione si svolge in un momento di particolare rilievo, con il partito di opposizione chiamato a sfidare il governo uscente, guidato dal primo ministro. La partecipazione degli elettori e i risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore.

Si sono aperti alle 7 i seggi in Ungheria, in una giornata elettorale che va ben oltre i confini nazionali e tiene con il fiato sospeso l’intera Unione europea. Il confronto tra Viktor Orbán e Péter Magyar potrebbe infatti ridisegnare non solo gli equilibri interni a Budapest, ma anche la linea politica dei Ventisette su dossier cruciali come Ucraina, Nato e rapporti con gli Stati Uniti. In gioco c’è anche la tenuta stessa del progetto europeo, sempre più attraversato da tensioni e divisioni. La sfida assume anche un significato generazionale e politico. Da una parte Orbán, 62 anni, al potere da oltre un decennio con il suo partito Fidesz; dall’altra Magyar, 45 anni, ex alleato e oggi principale antagonista, che guida il partito del Rispetto e della Libertà.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ungheria al voto, si aprono i seggi: Magyar sfida Orbán e l’Europa resta in attesa

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