Luna Piena in Sagittario domenica 31 maggio 2026 | più chiarezza e dialogo per tutti ma attenzione alle parole

La Luna piena in Sagittario si verifica domenica 31 maggio 2026. Si prevede un aumento di nervosismo e tensione, accompagnato da una maggiore energia espressiva e creativa. La posizione favorisce il dialogo, ma si consiglia cautela nell’uso delle parole. La fase lunare può influenzare i comportamenti pubblici e le relazioni interpersonali, con effetti evidenti in vari ambiti quotidiani.

La Luna piena nel segno del Sagittario di domenica 31 maggio 2026 sarà molto potente: porterà tensione e nervosismo ma anche grande estroversione creativa. Il secondo plenilunio di maggio ci ricorda l'importanza del linguaggio per capire e per creare relazioni. Gemelli, Vergine e Sagittario i segni più toccati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Full Moon in Sagittarius May 31 2026: What It Means for ALL 12 Signs

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