Oroscopo di maggio 2026 | dalla Luna Piena in Scorpione alla Luna Blu in Sagittario

A maggio 2026, il cielo offre due eventi lunari significativi: il primo è la Luna Piena in Scorpione il primo giorno del mese, mentre l'ultimo è una Luna Blu in Sagittario il 31. La Luna Piena in Scorpione si verifica il primo maggio e rappresenta un massimo di luminosità nel cielo notturno, mentre la Luna Blu in Sagittario, evento insolito, si verifica alla fine del mese.

L'oroscopo di maggio 2026 si apre con la Luna Piena in Scorpione del 1° e si chiude con una Luna Blu in Sagittario il 31, un evento raro che non accade tutti gli anni. In mezzo, il cielo tiene insieme due ritmi diversi e complementari: la velocità mentale dei passaggi in Gemelli, accesa dall'ingresso storico di Urano, e la pazienza costruttiva di Marte che entra in Toro il 18. Per chi vive in Italia, il ponte del 1° maggio e la Festa della mamma del 10 arrivano al momento giusto per rallentare e capire dove vale davvero la pena investire tempo ed energie. Firma: Artemide – Aggiornato il 22 aprile 2026 Il mese arriva accompagnato da un cielo che si è appena mosso: il 26 aprile Urano entra in Gemelli per la prima volta dal 1949, un passaggio che segna un'intera generazione di modi di comunicare e di muoversi.🔗 Leggi su Feedpress.me

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