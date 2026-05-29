L’ultima puntata di Uomini e Donne di questa stagione, trasmessa venerdì 29 maggio 2026, ha deluso i fan. Durante la puntata sono stati mostrati momenti considerati inutili, con recap di episodi passati e senza i tradizionali saluti finali. La puntata si è conclusa senza le consuete chiusure, lasciando gli spettatori insoddisfatti.

Quella di oggi, venerdì 29 maggio 2026, è stata l’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Considerando tutto il caos scoppiato ieri grazie a Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti, il pubblico da casa si aspettava di assistere ad un finale con il botto, ma nulla di tutto questo si è verificato. Quanto trasmesso oggi, infatti, è stato qualcosa di decisamente atipico e anticonvenzionale che ha indispettito il pubblico da casa, già piuttosto dispiaciuto per lo stop di tre mesi che seguirà. Cosa è andato in onda nell’ultima puntata di Uomini e Donne: momenti confusi, slegati e recap. Maria De Filippi ha cominciato l’ultima puntata di Uomini e Donne con un blocco dedicato ai cani. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - L’ultima puntata di UeD delude i fan: momenti inutili, recap e saltano i saluti

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