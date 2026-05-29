L’ultima puntata di UeD delude i fan | momenti inutili recap e saltano i saluti

Da tutto.tv 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’ultima puntata di Uomini e Donne di questa stagione, trasmessa venerdì 29 maggio 2026, ha deluso i fan. Durante la puntata sono stati mostrati momenti considerati inutili, con recap di episodi passati e senza i tradizionali saluti finali. La puntata si è conclusa senza le consuete chiusure, lasciando gli spettatori insoddisfatti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quella di oggi, venerdì 29 maggio 2026, è stata l’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Considerando tutto il caos scoppiato ieri grazie a Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti, il pubblico da casa si aspettava di assistere ad un finale con il botto, ma nulla di tutto questo si è verificato. Quanto trasmesso oggi, infatti, è stato qualcosa di decisamente atipico e anticonvenzionale che ha indispettito il pubblico da casa, già piuttosto dispiaciuto per lo stop di tre mesi che seguirà. Cosa è andato in onda nell’ultima puntata di Uomini e Donne: momenti confusi, slegati e recap. Maria De Filippi ha cominciato l’ultima puntata di Uomini e Donne con un blocco dedicato ai cani. 🔗 Leggi su Tutto.tv

l8217ultima puntata di ued delude i fan momenti inutili recap e saltano i saluti
© Tutto.tv - L’ultima puntata di UeD delude i fan: momenti inutili, recap e saltano i saluti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

UeD anticipazioni ultima settimana: show di Cinzia, scelta di Ciro e salutiNell’ultima settimana di maggio, dal 25 al 29, viene trasmessa la puntata finale di questa stagione di Uomini e Donne.

Harry Potter "come The Last of Us e House of the Dragon": la scelta di HBO che delude i fanHBO ha annunciato che la produzione di una serie dedicata a Harry Potter richiederà diversi anni a causa della complessità e dei costi elevati.

Argomenti più discussi: Mercoledì 20 maggio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV; Canale 5 rivoluziona il pomeriggio: quando finisce Uomini e Donne e cosa arriva al suo posto; Quando finisce Uomini e Donne 2026; Uomini e Donne: ecco cos'è successo nell'ultima registrazione in studio prima della pausa estiva.

Ascolti tv 30 marzo: l’ultima puntata di Guerrieri (21.3%) batte il GFVip (16.6%) e il debutto del GialappaShow (5.6%)La sfida degli ascolti tv nella prima serata di lunedì 30 marzo. Su Rai1 vince la prima serata con l’ultima puntata della fiction Guerrieri-La regola dell’equilibrio, mentre su Canale 5 continua ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web