Harry Potter come The Last of Us e House of the Dragon | la scelta di HBO che delude i fan

HBO ha annunciato che la produzione di una serie dedicata a Harry Potter richiederà diversi anni a causa della complessità e dei costi elevati. La decisione ha suscitato delusione tra i fan, che speravano in una programmazione più frequente. La serie, valutata in centinaia di milioni di dollari, si aggiunge a produzioni come The Last of Us e House of the Dragon, che hanno riscosso successo sul servizio di streaming.

I fan che auspicano di vedere una stagione di Harry Potter all'anno resteranno delusi a causa della complessità produttiva della serie costata centinaia di milioni di dollari. I fan di Harry Potter si mettano l'anima in pace. Tra una stagione e l'altra passeranno anni come anticipa HBO, paragonando la serie in arrivo a Natale 2026 ai colossi House of the Dragon e The Last of Us. Fino ad ora, HBO aveva dichiarato che avrebbe adattato ciascuno dei sette libri della saga in una stagione televisiva, con le riprese previste per gran parte del prossimo decennio. Ma con l'inizio della produzione la scorsa estate e il lancio della serie previsto per il 2027, i fan hanno capito che i ritmi non saranno serrati come previsto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter "come The Last of Us e House of the Dragon": la scelta di HBO che delude i fan Articoli correlati Leggi anche: Harry Potter, Hbo ha scelto un nuovo Lord Voldemort per la serie tv? Fan scatenati per scoprire l’identità (segreta) di “colui che non deve essere nominato” House of the Dragon 3, HBO rivela il mese di uscita – FotoHouse of the Dragon, primo spinoff de Il Trono di Spade, sta per tornare sul piccolo schermo e porterà con sé nuovi scontri tra le due fazioni. Tutti gli aggiornamenti su Harry Potter Temi più discussi: Finalmente si torna a Hogwarts, il primo teaser trailer ci mostra come sarà la nuova serie di Harry Potter; La prima foto della serie TV di Harry Potter ci fa ammirare lo stadio del Quidditch; Il Wizarding World è tornato — HBO svela il primo sguardo alla serie su Harry Potter; Harry Potter, ora sappiamo quando esce il primo trailer della serie HBO. La serie TV di Harry Potter non riceverà nuove stagioni a cadenza annualeGli appassionati di Harry Potter dovranno armarsi di pazienza: secondo quanto dichiarato da HBO, la nuova serie televisiva basata sui romanzi di J.K. Rowling non arriverà con cadenza annuale. In prece ... it.ign.com Svela già molte cose il primo trailer della serie tv Harry Potter, a partireDiffuso il primo trailer di Harry Potter e la pietra filosofale, la prima serie tv dedicata al maghetto: ecco come inizia la saga ... amica.it Harry Potter, finalmente le prime immagini della serie Hbo: ecco tutti i personaggi principali - facebook.com facebook Harry Potter, debutto a sorpresa su HBO Max il 25 dicembre x.com