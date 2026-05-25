UeD anticipazioni ultima settimana | show di Cinzia scelta di Ciro e saluti

Nell’ultima settimana di maggio, dal 25 al 29, viene trasmessa la puntata finale di questa stagione di Uomini e Donne. Durante questa settimana, si assisterà a uno show di Cinzia, la scelta di Ciro e ai saluti finali. La puntata si concentrerà sui momenti conclusivi delle storie e delle decisioni dei protagonisti.

Il momento tanto temuto dai fan di Uomini e Donne è arrivato. Quella che va dal 25 al 29 maggio è l’ultima settimana di messe in onda di questa edizione. I colpi di scena non mancheranno, così come gli epiloghi e le decisioni. Ci sarà la scelta di Ciro Solimeno, la conclusione del capitolo Cinzia Paolini, Mario Lenti, Marco Troiani, e molto altro. Anticipazioni ultima settimana di Uomini e Donne: la scelta di Ciro Solimeno. Le anticipazioni dell’ultima settimana di messe in onda di Uomini e Donne rivelano che verrà trasmessa la scelta di Ciro Solimeno. Come tutti i telespettatori appassionati avranno già avuto modo di comprendere, il giovane ha optato per Elisa Leonardi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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