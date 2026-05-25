UeD anticipazioni ultima settimana | show di Cinzia scelta di Ciro e saluti
Nell’ultima settimana di maggio, dal 25 al 29, viene trasmessa la puntata finale di questa stagione di Uomini e Donne. Durante questa settimana, si assisterà a uno show di Cinzia, la scelta di Ciro e ai saluti finali. La puntata si concentrerà sui momenti conclusivi delle storie e delle decisioni dei protagonisti.
Il momento tanto temuto dai fan di Uomini e Donne è arrivato. Quella che va dal 25 al 29 maggio è l’ultima settimana di messe in onda di questa edizione. I colpi di scena non mancheranno, così come gli epiloghi e le decisioni. Ci sarà la scelta di Ciro Solimeno, la conclusione del capitolo Cinzia Paolini, Mario Lenti, Marco Troiani, e molto altro. Anticipazioni ultima settimana di Uomini e Donne: la scelta di Ciro Solimeno. Le anticipazioni dell’ultima settimana di messe in onda di Uomini e Donne rivelano che verrà trasmessa la scelta di Ciro Solimeno. Come tutti i telespettatori appassionati avranno già avuto modo di comprendere, il giovane ha optato per Elisa Leonardi. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Anticipazioni Beautiful Dal 02 Al 07 Marzo 2026: Hope sconvolta da Thomas!
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: UeD anticipazioni: Cinzia dà un ultimatum, scelta di Ciro Solimeno rovinata
UeD anticipazioni: riavvicinamento tra Mario e Cinzia, Ciro annuncia la sceltaMercoledì 6 maggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale si sono verificati diversi momenti significativi.
Argomenti più discussi: Uomini e Donne: ecco cos'è successo nell'ultima registrazione in studio prima della pausa estiva; Uomini e Donne, anticipazioni puntate 25-29 maggio; Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 20 maggio - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne Anticipazioni: ecco quando va in onda la Scelta di Ciro Solimeno.
Uomini e Donne Anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: Marco Troiani implora Cinzia, Ciro sceglie ElisaScopriamo insieme le Anticipazioni settimanali per le puntate in onda dal 25 al 29 maggio 2026 su Canale 5. msn.com
Anticipazioni scottanti dall'ultima registrazione di UOMINI E DONNE avvenuta oggi mercoledì 12 maggio 2026! Ciro Solimeno ha concluso il suo percorso scegliendo la corteggiatrice siciliana Elisa Leonardi. Un percorso, il loro, che ha diviso il pubblico: tra i c facebook