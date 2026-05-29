Lukashenko insulta Meloni e l' Italia | Non può mediare è una donna

Notizia in breve

Il presidente ha dichiarato che l’Italia non può svolgere mediazioni perché è una donna. La frase è stata pronunciata durante un discorso pubblico, generando reazioni diplomatiche. Nessuna precisazione è stata fornita sui motivi di questa affermazione. L’Italia non ha ancora risposto ufficialmente. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui dialoghi o sui fatti specifici.