Lukashenko insulta Meloni e l' Italia | Non può mediare è una donna
Il presidente ha dichiarato che l’Italia non può svolgere mediazioni perché è una donna. La frase è stata pronunciata durante un discorso pubblico, generando reazioni diplomatiche. Nessuna precisazione è stata fornita sui motivi di questa affermazione. L’Italia non ha ancora risposto ufficialmente. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui dialoghi o sui fatti specifici.
Un insulto e una crisi diplomatica in un colpo solo. Nel mirino c'è l'Italia. Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha esortato il presidente francese, Emmanuel Macron, ad assumere la leadership di un dialogo di pace sull'Ucraina, sostenendo che non si possa "lasciare questo peso a una donna come la premier italiana" Giorgia Meloni. Lo ha raccontato lo stesso Lukashenko ai giornalisti ad Astana, riferendo i dettagli di una telefonata avuta con il capo dell'Eliseo il 24 maggio. Secondo il presidente bielorusso, durante il colloquio si è discusso anche della guerra in Ucraina e dei rischi di un eventuale coinvolgimento diretto della Bielorussia al fianco della Russia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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