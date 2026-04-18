Meloni offre le navi italiane Ma serve il voto del Parlamento Premier ora in sintonia con Macron

Da quotidiano.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 aprile 2026, la premier italiana ha annunciato la disponibilità di navi italiane, precisando che per procedere è necessario il voto del Parlamento. Durante il vertice a Parigi, ha mostrato un abbigliamento colorato di rosso, simile a quello della vettura Alfa Romeo Stelvio, e ha ricevuto una lettera scarlatta da parte di Donald Trump. La visita si è svolta in un clima di tensione, tra riferimenti simbolici e impegni ufficiali.

Roma, 18 aprile 2026 - C’è tanto, forse troppo rosso nello sbarco di Giorgia Meloni all’Eliseo: il granata dell’Alfa Romeo Stelvio, il colore del tailleur scelto per il vertice parigino e quello, metaforico ma bruciante, della lettera scarlatta che Donald Trump le ha appena cucito addosso. L’immagine racconta un mondo al contrario: la premier, un tempo fiore all’occhiello dell’asse con Washington, arriva a Parigi ferita e cerca rifugio nelle braccia dell’ex rivale Emmanuel Macron. A trasformarla in un bersaglio è stato l’ennesimo siluro sganciato in tre giorni dall’ormai ex alleato americano. Iran, Meloni: missione navale a Hormuz solo difensiva a fine ostilità (atex.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Meloni offre le navi italiane, “Ma serve il voto del Parlamento”. Premier ora in sintonia con Macron

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