Meloni offre le navi italiane Ma serve il voto del Parlamento Premier ora in sintonia con Macron

Il 18 aprile 2026, la premier italiana ha annunciato la disponibilità di navi italiane, precisando che per procedere è necessario il voto del Parlamento. Durante il vertice a Parigi, ha mostrato un abbigliamento colorato di rosso, simile a quello della vettura Alfa Romeo Stelvio, e ha ricevuto una lettera scarlatta da parte di Donald Trump. La visita si è svolta in un clima di tensione, tra riferimenti simbolici e impegni ufficiali.

Roma, 18 aprile 2026 - C’è tanto, forse troppo rosso nello sbarco di Giorgia Meloni all’Eliseo: il granata dell’Alfa Romeo Stelvio, il colore del tailleur scelto per il vertice parigino e quello, metaforico ma bruciante, della lettera scarlatta che Donald Trump le ha appena cucito addosso. L’immagine racconta un mondo al contrario: la premier, un tempo fiore all’occhiello dell’asse con Washington, arriva a Parigi ferita e cerca rifugio nelle braccia dell’ex rivale Emmanuel Macron. A trasformarla in un bersaglio è stato l’ennesimo siluro sganciato in tre giorni dall’ormai ex alleato americano. Iran, Meloni: missione navale a Hormuz solo difensiva a fine ostilità (atex.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni offre le navi italiane, “Ma serve il voto del Parlamento”. Premier ora in sintonia con Macron Notizie correlate Hormuz riaperto, ora l’Europa prepara la missione militare. Meloni: «Navi italiane? Solo col sì del Parlamento». Ma Trump gela gli alleati – I videoUna nuova Coalizione dei Volenterosi, questa volta per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Iran, Meloni: "Per Hormuz Italia offre unità navali ma serve ok Parlamento"“Considero questa iniziativa estremamente importante, ed è la ragione per la quale ho voluto esserci personalmente. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meloni: Stretto di Hormuz? Italia pronta a inviare le proprie navi previa autorizzazione del Parlamento; Meloni: Pronti a inviare navi nello Stretto di Hormuz con l'ok del Parlamento; Meloni riabbraccia l’Europa e offre navi per Hormuz; Meloni: Disponibili a fornire navi nello Stretto di Hormuz con l'ok del Parlamento. Meloni al summit su Hormuz: Disponibili a fornire le nostre navi con il via libera del ParlamentoAGI - L'Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali sulla base di un'autorizzazione parlamentare per quelle che sono le nostre regole costituzionali. È un impegno ... msn.com Riunione volenterosi, Meloni:«Italia pronta a schierare navi a Hormuz, dopo autorizzazione del Parlamento»L'Italia offre la sua disponibilità a «mettere a disposizione le proprie unità navali, chiaramente sulla base di una necessaria autorizzazione parlamentare per quelle che sono le nostre regole costitu ... italiaoggi.it Dopo il vertice di Parigi sullo stretto di Hormuz Giorgia Meloni annuncia: "L'Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali sulla base di un'autorizzazione parlamentare per quelle che sono le nostre regole costituzionali. È un impeg x.com Oggi pomeriggio a Roma ho partecipato all'apertura dell’evento internazionale del Progetto Filippide portando i saluti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una realtà straordinaria che attraverso lo sport offre opportunità, relazioni e percorsi di crescit - facebook.com facebook