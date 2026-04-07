Luis Enrique alla vigilia di PSG Liverpool | Noi favoriti? Lo scorso anno lo erano loro ecco come sta Fabian Ruiz

L’allenatore del PSG ha parlato alla vigilia della partita contro il Liverpool, commentando la questione dei favoriti e ricordando che lo scorso anno la squadra avversaria era considerata tale. Ha inoltre fornito aggiornamenti sulle condizioni di Fabian Ruiz, senza entrare nel dettaglio delle sue prestazioni o motivazioni. La conferenza stampa si è concentrata su aspetti tecnici e sulla preparazione della squadra in vista dell’incontro.

Bastoni Barcellona, le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A? Un club a sorpresa sulle tracce dell’olandese ma non solo. C’è la ‘minaccia’ di due big di questo campionato, ecco l’indiscrezione Calciomercato Lecce, fari puntati su Osborne: il giovanissimo difensore ha stregato tutti contro l’Italia U19! Ecco chi è Torino, Jarni ‘consiglia’ il colpo: «Farebbe grandi cose in Italia, lo vedrei bene in granata». A chi si riferisce! Giudice Sportivo Serie A: pioggia di squalifiche, due giornate per Maleh! Tutte le decisioni dopo la 31ª giornata Serie A, Tonolini a Open VAR: «Gol Bremer regolare, corretto assegnare il rigore al Cagliari. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Luis Enrique alla vigilia di PSG Liverpool: «Noi favoriti? Lo scorso anno lo erano loro, ecco come sta Fabian Ruiz» Leggi anche: PSG, blindato Fabian Ruiz: rinnovo a vita per lo spagnolo! I dettagli del nuovo contratto "Il calcio è uno sport di me**a", lo sfogo dell'allenatore del Psg Luis Enrique: cosa è successoTre gol annullati e occasioni da rete più numerose rispetto allo Sporting Lisbona, ma a festeggiare alla fine sono i portoghesi Ovviamente si tratta... Si parla di: Luis Enrique comprende la frustrazione del Lens per il rinvio del match. Luis Enrique si infuria ed esclude categoricamente il ‘biscotto’ in Stoccarda-PSG: Non speculeremoAlla vigilia dell'ultima giornata della fase a campionato della Champions League 2024-2025 ci sono due big del calcio europeo a rischio eliminazione: il Manchester City e il PSG. Guardiola sa che ... fanpage.it Luis Enrique mette le mani avanti: L'Inter sa già come giocare le finali di Champions...Se c'è una squadra che merita di vincere la Champions League è il Psg, ma troppa energia positiva può essere pericolosa. Siamo tutti pronti a fare la storia, anche i tifosi. Così Luis Enrique in ... corrieredellosport.it