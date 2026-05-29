Luis Enrique ha dichiarato che il suo obiettivo è vincere tutto e ha affermato di non essere sorpreso che l’Arsenal sia arrivato in finale di Champions League. La partita si giocherà tra il suo PSG e la squadra di Arteta.

Luis Enrique alla vigilia della finale di Champions League tra il suo PSG e l’Arsenal di Arteta: le parole del tecnico spagnolo. Alla vigilia della finale di Champions League contro l’ Arsenal, Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, ha tenuto una conferenza stampa ricca di spunti tattici e motivazionali. Il tecnico spagnolo ha sottolineato la qualità dell’avversario: « Vogliamo arrivare alla stessa destinazione, solo con strade diverse. È una squadra che difende anche molto bene. Non son sorpreso che abbia vinto la Premier League, in particolare per quanto ha giocato quest’anno. È stata la migliore squadra, sono consistenti. Si sono meritati il titolo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Luis Enrique alla vigilia della finale: «Il nostro obiettivo è vincere tutto, non sono sorpreso che ci sia l’Arsenal»

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