Il tecnico del Paris Saint-Germain ha commentato l’approccio difensivo dell’Arsenal, definendolo il migliore al mondo. Ha anche parlato di un rapporto di amicizia con l’attuale allenatore dei Gunners, ricordando un anno trascorso insieme al Barcellona quando quest’ultimo era un giovane calciatore. Con un tono sobrio, ha affermato che alla fine uno dei due dovrà affrontare la delusione di una possibile eliminazione in Champions League, lasciando intendere la prossimità della finale tra le due squadre.

Una finale difficile, ma sicuramente appassionante. Ne è convinto Luis Enrique che con il Psg ha già scritto la storia, vincendo un anno fa la prima Champions League e il 30 maggio a Budapest può ripetersi con un bis inedito anche per il calcio francese. Servirà però battere l'Arsenal, forse l'avversario più complesso, secondo il tecnico spagnolo che fa l'elogio del connazionale Mikel Arteta: "Alla fine, uno di noi dovrà piangere. Spero di vincere". "Con Arteta – ricorda Luis Enrique – ho condiviso un anno al Barcellona. Lui era un ragazzino. Lo ritrovo come uno degli allenatori più bravi. Non è un caso poi che abbia imparato molto da Guardiola al City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luis Enrique: "L'Arsenal ha la miglior difesa al mondo. Arteta un amico, alla fine uno di noi piangerà"

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Luis Enrique su affrontare l'Arsenal nella finale di Champions League reddit

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