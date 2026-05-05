Verso il futuro nel segno della continuità | Foti si ricandida alla presidenza dell' ordine degli ingegneri
Francesco Foti ha annunciato la sua candidatura per un nuovo mandato alla presidenza dell’ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Calabria. La sua decisione si basa sulla volontà di proseguire con le iniziative avviate e di mantenere un approccio di responsabilità e collaborazione all’interno dell’ente. La candidatura sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane, con un focus sulla continuità delle attività e sui progetti in corso.
Francesco Foti si ricandida alla presidenza dell’ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Calabria nel segno della continuità, della responsabilità e del lavoro collegiale. Una scelta che nasce dalla volontà di consolidare il percorso avviato in questi anni e aprire una nuova fase, più.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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