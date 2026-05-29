Un conduttore di lunga data è stato licenziato e sostituito, creando scompiglio all’interno della Rai. La decisione è stata comunicata con i nuovi palinsesti Estate 2026, che hanno confermato alcune programmazioni e introdotto novità per la stagione estiva. La presentazione ha segnato anche il cambio di alcuni volti in conduzione, senza specificare chi prenderà il suo posto. La notizia ha generato reazioni tra il pubblico e i collaboratori, mentre l’azienda ha annunciato le modifiche ufficiali alla programmazione.

Con la presentazione dei nuovi palinsesti Estate 2026, la Rai ha ufficializzato conferme e novità per la programmazione dei mesi estivi. Tra i temi più discussi nelle ultime ore figura anche un’assenza rilevante rispetto alle indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti: il nome di Flavio Montrucchio non compare tra i volti annunciati per lo spin-off estivo de La Vita in Diretta. Palinsesti Estate 2026 Rai: conferme e cambiamenti nel daytime. Nel quadro della nuova programmazione estiva, la Rai ha confermato diversi appuntamenti del daytime. Tra questi, torna Unomattina, ancora affidato ad Alessandro Greco e Carolina Rey. È previsto inoltre il ritorno di Pino Insegno alla guida di Reazione a Catena, titolo consolidato della stagione estiva di Rai 1. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lui è fuori”. Choc in Rai, il conduttore lasciato a casa dopo anni: è caos. Chi prende il suo posto

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