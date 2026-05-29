Dritto e Rovescio fuori Del Debbio e dentro lui | chi prende il suo posto

Con la fine della stagione televisiva, molti presentatori si prendono una pausa, ma non è il caso di Francesco Vecchi. Il giornalista si appresta a vivere un’estate molto impegnativa dal punto di vista lavorativo, senza indicazioni di pause o vacanze in programma. La sua agenda rimane piena di impegni professionali, mentre altri volti della televisione sono già in ferie. La sua attività continuerà senza interruzioni nei prossimi mesi.

Con la chiusura della stagione televisiva, per molti volti del piccolo schermo è tempo di vacanze. Non sarà così, però, per Francesco Vecchi, che si prepara a vivere un’estate particolarmente intensa sul fronte professionale. Mentre si avvicina l’ultima puntata stagionale di Mattino Cinque, il giornalista è pronto a raccogliere nuove sfide nell’informazione targata Mediaset, assumendo un ruolo centrale nella programmazione estiva. Alla guida di “Dritto e Rovescio News”. Secondo quanto anticipato dal giornalista Giuseppe Candela sui social, Vecchi prenderà il posto di Paolo Del Debbio per quattro appuntamenti speciali del programma di approfondimento di Rete 4. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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