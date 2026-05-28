Un conduttore Rai è stato licenziato e lasciato a casa. La decisione riguarda uno dei volti storici del palinsesto, senza specificare chi sia. La rete sta cercando un sostituto per il suo spazio, mentre il cambio di stagione televisivo si avvicina. Le trasmissioni continueranno con altri conduttori, ma ancora non sono stati annunciati nomi ufficiali. La programmazione si adatta all’arrivo dell’estate e alle nuove esigenze del pubblico.

Le giornate si allungano, il caldo inizia a farsi sentire e anche la televisione si prepara al tradizionale cambio di stagione. In casa Rai è tempo di rivoluzione estiva e nelle ultime ore sono stati finalmente presentati i nuovi palinsesti Estate 2026, tra ritorni attesissimi, programmi confermati e qualche sorpresa destinata a far discutere il pubblico. Come ogni anno, infatti, la tv di Stato si prepara a cambiare volto accompagnando gli spettatori nei mesi più caldi con format più leggeri, game show e nuovi esperimenti televisivi. >> Caos in studio, Caterina Balivo fuori di sé: sfuriata epica. “Non li voglio vedere” L’attenzione degli appassionati si è concentrata soprattutto sulle grandi conferme del daytime. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Lui è fuori”. Rai, il conduttore lasciato a casa: chi prenderà il suo posto

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L’annuncio del conduttore in diretta su Rai 1: il suo programma al posto di Affari tuoiDurante una trasmissione in diretta su Rai 1, il conduttore ha annunciato che il suo programma sostituirà Affari tuoi nel palinsesto estivo.

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