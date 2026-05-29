L’ucraina Oliynykova ha accusato la sua avversaria di fare propaganda per Mosca, paragonandola a collaborare con la Gestapo. Le due si sfideranno domani nel terzo turno di Roland Garros. Oliynykova, che sta raggiungendo il suo miglior risultato in un torneo del Grande Slam, ha espresso queste parole in conferenza stampa, senza ulteriori commenti. La partita è attesa con grande interesse dagli appassionati.

Servizio da sotto sul match point, vittoria e primo terzo turno Slam in carriera. Una giornata di tennis da ricordare per Oleksandra Oliynykova, quella di ieri. Ma, come spesso capita con la ragazza ucraina, le dinamiche di campo passano in secondo piano quando arriva in conferenza stampa. La n.65 al mondo non manca mai di parlare della guerra che sta coinvolgendo il suo Paese, con l’invasione della Russia e bombardamenti continui sulle città. D’altronde suo padre è un soldato, che ogni giorno rischia la vita. E la questione diventa ancora più ingombrante, visto che al prossimo turno Oliynykova affronterà la russa Diana Shnaider, della quale ha parlato senza peli sulla lingua: "In campo giocheremo, e una delle due vincerà, niente di speciale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ucraina Oliynykova scuote il torneo: "Shnaider? Fa propaganda per Mosca, come giocare per la Gestapo"

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OLEKSANDRA OLIYNYKOVA CALLS OUT SABALENKA AND MEDVEDEV AFTER BOLD AUSTRALIAN OPEN MESSAGE

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