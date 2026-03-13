Un uomo di 52 anni con precedenti è stato arrestato a Milano dai “falchi” della polizia di Stato in flagranza di reato. L’individuo aveva tentato di sottrarre gioielli a un’anziana disabile fingendosi un ufficiale di polizia. L’operazione è avvenuta durante un intervento di polizia in strada, con l’arresto immediato dell’uomo. La vicenda è stata documentata anche con un video.

Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. Due turisti italiani sono stati sorpresi all’aeroporto di Malpensa con otto esemplari di corallo protetto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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