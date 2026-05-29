Un giovane è stato fermato a Lucca con l’accusa di aver truffato un’anziana, riuscendo a farle perdere 12.500 euro. Non sono ancora chiariti i dettagli su come abbia ottenuto informazioni sulla famiglia della vittima. La truffa si è basata su una trappola psicologica, ma le modalità esatte di come il truffatore abbia convinto l’anziana non sono state rese note. La polizia ha recuperato l’intera somma.

?? Punti chiave Come ha fatto il truffatore a conoscere i dettagli della famiglia? Quale trappola psicologica ha usato il giovane per convincere la donna? Dove ha cercato di nascondere il ladro il bottino rubato? Come sono riusciti gli agenti a bloccarlo proprio in stazione??? In Breve Truffe basate su finti incidenti stradali della figlia per manipolare la vittima. Sospettato nato nel 1997 fermato alla stazione di Lucca prima del treno Firenze. Bottino composto da monili in oro e orologi per cir . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, fermato il truffatore di un’anziana: recuperati 12.500 euro

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