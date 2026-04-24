Fuga sulla E45 | fermato il truffatore che rubò l’oro a un’anziana

Un uomo di 34 anni è stato arrestato lungo la E45 con l’accusa di aver sottratto circa 15.000 euro in oro a un’anziana a Cesena. I carabinieri lo hanno fermato durante un controllo e, successivamente, è stato trasferito a Spoleto. L’uomo ha l’obbligo di dimora a Napoli, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli del furto.

? Cosa sapere Carabinieri fermano sulla E45 un 34enne che ha rubato 15.000 euro in oro a Cesena.. Il sospettato è stato condotto a Spoleto e ha l'obbligo di dimora a Napoli.. I carabinieri di Todi hanno intercettato sulla E45 un 34enne di origini campane, accusato di aver sottratto 15.000 euro in monili d’oro a una donna di 83 anni a Cesena, riuscendo poi a recuperare l’intero bottino durante l’arresto in flagranza. La vicenda ha avuto inizio tra le mura domestiche di una residente di Cesena, dove l’uomo si era presentato con il volto della falsa autorità. Sfruttando la vulnerabilità dell’anziana, il truffatore ha messo in atto un piano basato sul ricatto emotivo, sostenendo che la figlia della donna fosse coinvolta in un grave problema giudiziario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga sulla E45: fermato il truffatore che rubò l’oro a un’anziana Notizie correlate Truffa al finto agente: preso l’uomo che rubò l’oro a un’anzianaUn uomo è stato portato sotto sorveglianza domiciliare dopo essere stato individuato nella zona casertana, messo sotto accusa per aver orchestrato un... Oggiono, arrestato truffatore: rubati 10mila euro e oro a un’anzianaI carabinieri della stazione di Oggiono hanno arrestato in flagranza il 16 aprile un uomo di 36 anni, originario di Napoli, accusato di aver... Contenuti di approfondimento Si parla di: Tampona in auto due motociclisti e si dà alla fuga sulla Tangenziale: 37enne fermato dalla Polizia. Cesena, truffa un’anziana e le porta via gioielli per 15mila euro: arrestato sulla E45 a TodiUna odiosa truffa messa in atto a Cesena. I Carabinieri di Todi, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 34enne, di origini campane, ritenuto ... corriereromagna.it Porta via 15 mila euro di gioielli a un’anziana: arrestato sulla E45Truffa un’anziana a Cesena, riuscendo a portarle via 15 mila euro di gioielli, ma viene preso sulla E45 in zona Todi e il bottino viene recuperato. E’ scattato l’arresto in flagranza di truffa aggrava ... umbria24.it