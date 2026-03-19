Nuovo sussidiario sintetico Fiorello Franchi oggi il taglio del nastro

Oggi, giovedì 19 marzo, alle ore 15, ad Agliana si svolgerà l’inaugurazione del nuovo sussidiario sintetico intitolato a Fiorello Franchi. L’evento prevede il taglio del nastro e coinvolge le autorità locali e i rappresentanti della scuola. Il nuovo materiale didattico sarà presentato durante la cerimonia pubblica.

Oggi, giovedì 19 marzo, alle ore 15, si terrà ad Agliana l’inaugurazione del nuovo sussidiario in sintetico Fiorello Franchi. Sarà presente il presidente della giunta regionale Eugenio Giani. Costruito a inizi anni Novanta, l’impianto torna a nuova vita grazie a un contributo della Regione Toscana di 500mila euro e un mutuo acceso dal Comune di Agliana di 350mila euro. Oltre al terreno di gioco sono stati riqualificati anche gli spogliatoi ed è stata rifatta tutta la recinzione. "Vogliamo far crescere il calcio ad Agliana investendo sugli impianti – dice il sindaco di Agliana Luca Benesperi –, cosí come abbiamo investito nelle palestre". Il pensiero del sindaco, da sempre tifoso dei colori neroverdi, va anche al futuro della squadra che rappresenta il territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo sussidiario sintetico Fiorello Franchi, oggi il taglio del nastro Articoli correlati Taglio del nastro per un nuovo supermercato: "Un segnale di vitalità per il territorio""L’avvio di una nuova attività commerciale rappresenta un ulteriore servizio per la cittadinanza", ha sottolineato la sindaca Taglio del nastro... Taglio del nastro del nuovo campo: "Il progetto è solo di questa giunta"Tanti sorrisi e grande partecipazione per l’inaugurazione del nuovo manto in erba sintetica dell’impianto "Aldo Bussi" di Porto Santo Stefano.