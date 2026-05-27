Salone Nautico si parte | oggi il taglio del nastro con il presidente del Senato La Russa

Notizia in breve

Oggi si apre ufficialmente la settima edizione del Salone Nautico di Venezia con un taglio del nastro alla presenza del presidente del Senato. L’evento si svolge fino a domenica e si tiene nell’Arsenale, dedicato alla nautica da diporto italiana. La manifestazione prevede esposizioni e presentazioni di imbarcazioni e attrezzature del settore. La cerimonia di apertura segna l’inizio di una settimana di attività e incontri legati al mondo nautico.