Quattro giovani calciatori italiani, tutti cresciuti nelle nazionali giovanili, militano in Bundesliga: due al Borussia Dortmund e due al Monchengladbach. Reggiani, Mane e Inacio sono già protagonisti con le prime squadre, mentre Chiarodia si sta affacciando. Sono stati titolari nelle selezioni Under azzurre e ora sono stati convocati in prima squadra. La loro presenza in Germania si accompagna a una fase di adattamento e crescita, mentre si discute sul valore del loro talento.

Il futuro dell'Italia lo sta costruendo un ragazzo al quale un bruttissimo infortunio aveva stroncato la carriera. Ben tre dei convocati del commissario tecnico Silvio Baldini sono giovani del Borussia Dortmund: si tratta di Filippo Mane e Luca Reggiani in difesa, oltre a Samuele Inacio in attacco. A loro, dalla Bundesliga, si aggiunge Fabio Chiarodia (Borussia Moenchengladbach), ma non è un caso se così tanti italiani di livello giocano a Dortmund. Il merito è di Dario Scuderi, 28 anni, considerato in passato uno dei più grandi talenti italiani che però, poche settimane dopo essere diventato maggiorenne (era il 2016) subì un infortunio gravissimo: durante la partita di Youth League fra il suo Borussia Dortmund e il Legia Varsavia, gli si è girato il ginocchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luca, Filippo, Samuele, Fabio: talento e speranze dei quattro azzurri di Germania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan, nuovo talento dalla Germania nel mirino dei rossoneri: ecco di chi si trattaSul calciomercato del Milan si è parlato di un giovane tedesco che sarebbe nel mirino dei rossoneri.

Daniel Harding e il talento di Fabio VacchiOggi si è assistito a un’occasione particolare, poiché la presenza di compositori contemporanei in un cartellone di concerti si è fatta notare più...