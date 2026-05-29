L' outfit più cool per seguire la finale di Champions League

Notizia in breve

Durante la finale di Champions League, è stato scelto un outfit che si distingue per stile e tendenza. L’abbigliamento proposto è stato presentato come la scelta più in voga per seguire l’evento, senza indicazioni su preferenze personali o opinioni. La selezione di prodotti è stata effettuata dagli editor di GQ Italia, che specificano che, acquistando tramite i link affiliati, Condé Nast può ricevere una commissione.