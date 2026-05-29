L' outfit più cool per seguire la finale di Champions League
Durante la finale di Champions League, è stato scelto un outfit che si distingue per stile e tendenza. L’abbigliamento proposto è stato presentato come la scelta più in voga per seguire l’evento, senza indicazioni su preferenze personali o opinioni. La selezione di prodotti è stata effettuata dagli editor di GQ Italia, che specificano che, acquistando tramite i link affiliati, Condé Nast può ricevere una commissione.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La finale di Champions League è diventata una di quelle cose a cui non puoi presentarti con un outfit qualsiasi, anche se la stai guardando da un pub di Islington o da un divano di Milano. Non è una questione di dress code nel senso formale del termine, è più un'atmosfera che si percepisce già dal tunnel walk prima del fischio: Hakimi in Louis Vuitton, Saka con la nuova collezione Burberry, Gonçalo Ramos con una Jordan Wings jacket che non si trova allo store del club. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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