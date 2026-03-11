Dopo la conclusione delle fashion week di New York, Londra, Milano e Parigi, si fa il punto sulle tendenze moda per l’Autunno Inverno 20262027. Sono stati presentati gli outfit, gli accessori e i must-have più in voga per la prossima stagione fredda. Restano ancora da vedere le proposte di Valentino, che sfila a Roma il 12 marzo.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Un altro mese di sfilate è giunto al termine. Con la chiusura delle fashion week di New York, Londra, Milano e Parigi è giunta l’ora di tirare le somme: quali sono le tendenze moda più forti per l’Autunno Inverno 20262027? Manca ancora Valentino, che sfila a Roma il 12 marzo. Ma in passerella sino a oggi si è visto di tutto e di più. Come sempre, le collezioni fotografano il momento storico da un lato, e riflettono l’estetica di ogni maison dall’altro. Intercettare i desideri dei consumatori sembra essere la sfida principale dei nuovi direttori creativi: da Matthieu Blazy da Chanel a Jonathan Anderson da Dior, da Sarah Burton da Givenchy a Simone Bellotti da Jil Sander, fino a Michael Rider da Celine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da seguire anche subito. I must-have, gli outfit e gli accessori più belli per la stagione fredda 2026/2027

Articoli correlati

Gli outfit della Paris Fashion Week Autunno Inverno 2026/2027 a cui ispirarsi (anche subito)Torna dal 2 al 10 marzo 2025 la Paris Fashion Week, che chiude ufficialmente il mese della moda.

Con la loro nuance beige, si adattano a mood diversi per completare in modo chic gli outfit quotidiani della stagione freddaChe gli stivali di suede siano tornati prepotentemente alla ribalta con il loro fascino rétro e l’allure casual chic è sotto gli occhi di tutti.

Aggiornamenti e notizie su Da seguire anche subito I must have gli...

Discussioni sull' argomento COVID oggi (marzo 2026) - sintomi di adesso, cure e regole: tutto quello che c'è da sapere; FdI incalza il sindaco: Clima di insicurezza. Servono soluzioni subito; Banconote false da 50 euro: boom in Italia, ecco come riconoscerle subito; Bordoni: Subito dopo il referendum lavorare sul candidato sindaco.