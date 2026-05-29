Lotto SuperEnalotto e 10eLotto le estrazioni di oggi venerdì 29 maggio 2026 | numeri vincenti e quote

Venerdì 29 maggio 2026, le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono state trasmesse in diretta su Fanpage. Sono stati annunciati i numeri vincenti e le quote di ciascun gioco. I risultati riguardano le estrazioni serali di oggi, senza ulteriori dettagli sui numeri estratti o i premi assegnati. La pubblicazione dei numeri e delle quote è disponibile online, come di consueto, subito dopo le estrazioni.

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 29 maggio 2026 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20: minuto per minuto estratti tutti i numeri vincenti con vincite e quote in tempo reale. Il jackpot sale a 171,5 milioni di euro per la sestina fortunata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 22 Maggio 2026

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