Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 22 maggio 2026 | numeri vincenti e quote
Venerdì 22 maggio 2026 sono state estratte le principali combinazioni di numeri vincenti per il SuperEnalotto, il Lotto e il 10eLotto. Gli appuntamenti si sono svolti alle ore 20 e i risultati sono stati pubblicati immediatamente su Fanpage, includendo le quote di vincita e le eventuali vincite ottenute. Le estrazioni di oggi rappresentano un momento di attesa per i giocatori che hanno puntato sui numeri selezionati durante le rispettive scommesse.
SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di venerdì 22 maggio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti di oggi con vincite e quote in tempo reale dalle ore 20 su Fanpage.it. I risultati in aggiornamento minuto per minuto: al SuperEnalotto si vincono 168 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 23 Gennaio 2026
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