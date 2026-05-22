Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 22 maggio 2026 | numeri vincenti e quote

Venerdì 22 maggio 2026 sono state estratte le principali combinazioni di numeri vincenti per il SuperEnalotto, il Lotto e il 10eLotto. Gli appuntamenti si sono svolti alle ore 20 e i risultati sono stati pubblicati immediatamente su Fanpage, includendo le quote di vincita e le eventuali vincite ottenute. Le estrazioni di oggi rappresentano un momento di attesa per i giocatori che hanno puntato sui numeri selezionati durante le rispettive scommesse.

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