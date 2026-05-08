Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 8 maggio 2026 | numeri vincenti e quote

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 20:00, si sono svolte le estrazioni serali di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti, le quote e le vincite sono stati aggiornati in tempo reale su Fanpage. La serata ha visto la pubblicazione dei risultati ufficiali, disponibili immediatamente dopo l’estrazione. Le estrazioni si sono svolte come di consueto, con l’obiettivo di determinare le combinazioni vincenti per i vari giochi.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 8 maggio 2026 in diretta a partire dalle ore 20:00: i numeri vincenti, le quote e le vincite in aggiornamento su Fanpage.it. Il jackpot al SuperEnalotto è record: 161,4 milioni di euro in palio stasera per la sestina fortunata.🔗 Leggi su Fanpage.it

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 6 Marzo 2026

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