Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 8 maggio 2026 | numeri e combinazione vincente

Da quifinanza.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio 2026 si sono svolte le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto. I numeri del Lotto e le combinazioni vincenti del SuperEnalotto sono stati resi noti nel pomeriggio, con la possibilità di giocare fino alle 19:30. Nell’estrazione precedente del 7 maggio, non sono stati registrati né 6 né 5+ come vincite. Le estrazioni si sono svolte regolarmente secondo il consueto orario di chiusura.

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 07 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (118) 67 (91) 66 (79) 10 (70) 3 (60) Cagliari: 41 (96) 52 (70) 63 (62) 12 (54) 32 (50) Firenze: 33 (79) 78 (67) 28 (66) 64 (58) 69 (51) Genova: 66 (78) 6 (68) 3 (52) 53 (49) 90 (48) Milano: 77 (75) 61 (69) 88 (59) 15 (57) 74 (55) Napoli: 40 (103) 1 (82) 81 (48) 3 (43) 84 (40) Palermo: 45 (97) 90 (73) 6 (62) 30 (61) 89 (50) Roma: 17...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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